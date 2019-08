Duo opgepakt na inbraak in caravan

Publicatie: vr 02 augustus 2019 18.01 uur

DRACHTEN - Twee jongelui uit Drachten (15 en 17 jaar) zijn donderdagnacht door de politie aangehouden na een inbraak in een caravan. Ze werden om 5.10 uur staande gehouden op de HBS-straat in hun woonplaats.

Het duo was luidruchtig te werk gegaan in de geparkeerde caravan en een oplettende buurtbewoner werd wakker van het lawaai. Hij zag vanuit zijn slaapkamerraam schijnsel van een zaklamp in de caravan. De man belde de politie en zag dat de twee jongens uit de caravan kwamen en wegliepen in de richting van de Stationsweg.

De politie trof de jongens op 50 meter afstand van de caravan en ze zijn gelijk aangehouden. Bij de caravan bleek een raam opengebroken te zijn en de caravan was volledig doorzocht. Beide verdachten zijn overgebracht naar arrestantencomplex Leeuwarden en ingesloten voor verhoor en onderzoek. De politie laat weten dat er in meerdere caravans was ingebroken en er wordt nu uitgezocht of het duo hiermee ook iets te maken heeft.