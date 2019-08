Snelvaren op de Burgumer Mar blijft verboden

Publicatie: vr 02 augustus 2019 15.28 uur

SUMAR - Het snelvaren op de Burgumer Mar bij Sumar blijft voorlopig verboden. Dat is vrijdag door de rechtbank in Groningen bepaald. Natuur- en Landschapsvereniging De Wâlden, De Marren maakte bezwaar. Het zou schadelijk zijn voor de natuur. De rechtbank gaf de vereniging gelijk.

Het snelvaren werd in de afgelopen jaren via een burger-initiatief op de kaart gezet en de provincie Fryslân startte dit jaar met de pilot. De pilot zou duren van 15 juni tot 15 september. Op 23 juli werd de pilot stilgelegd door de rechter in verband met de rechtszaak.

Dit heeft de rechtbank vandaag besloten. Ruim een week geleden moesten we van de rechter de proef al stilleggen. De mogelijke verstoring van de natuur is de aanleiding geweest om het snelvaren niet toe te staan. Met deze uitspraak blijven de gele boeien die het gebied markeren dit jaar aan de wal.

,,Dat het snelvaren dit jaar niet meer mogelijk is, is vooral vervelend voor de mensen die hier om gevraagd hebben en er juist in de vakantie gebruik van wilden maken. Het is voor ons ook teleurstellend. We gaan nu kijken hoe we het volgend jaar alsnog mogelijk kunnen maken’’, aldus gedeputeerde Avine Fokkens van de provincie Fryslân.