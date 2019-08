Boot zinkt in water, brandweer kan niets meer doen

Publicatie: vr 02 augustus 2019 14.05 uur

DRACHTEN - Achter een woning aan de Gerben van Manenstraat in Drachten is vrijdagmiddag een boot gezonken. De eigenaar van de boot had de boot eerst in de Drachtster haven geplaatst. Er was toen nog niets aan de hand.

Nadat de man de boot naar het water achter de woning voer, begon de boot opeens water te maken bij de steiger. De brandweer heeft de eigenaar van de boot geadviseerd om een bergingsbedrijf in te schakelen om de boot uit het water te halen. Het was niet meer mogelijk om de boot leeg te pompen.

