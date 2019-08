Tien jaar SnackhÃ»s Burgum

Tien jaar Snackhûs Burgum

Publicatie: vr 02 augustus 2019 12.39 uur

BURGUM - Op 3 augustus a.s. is het alweer tien jaar geleden dat Snackhûs Burgum zijn deuren voor het eerst opende, nadat de sleutel door collega Mies was overgedragen. Na een aarzelende start heeft Snackhûs Burgum zijn plaats veroverd in de plaatselijke horeca. Één jaar na opening werd de bezorgdienst nieuw leven ingeblazen, eerst nog met bringbrommers maar inmiddels is de bringauto een bekende verschijning in het Burgumer en Sumarder straatbeeld.

Men kan tegenwoordig online bestellen en met IDEAL/PIN aan de deur afrekenen, voor afhaal is een beller sneller! Naast patat en Max(RAS)-patat zijn er de bekende snacks, diverse broodjes, menu’s, softijs/milkshakes/frisdrank en diverse vleesgerechten van de slager verkrijgbaar. De (Mega) Dubbele Snackhûsburger is erg populair en de XXL frikandel is in Burgum alleen bij Snackhûs Burgum verkrijgbaar! Ook op vegetarisch gebied zijn er diverse snacks verkrijgbaar.

Snackhûs Burgum probeert zo duurzaam mogelijk te zijn, sinds kort wordt er Mienskipsenergie afgenomen van zonnepark De Griene Greide uit Garyp! Daarnaast worden de plastic verpakkingsmaterialen steeds meer vervangen door ECO materialen met als grondstof suikerriet en wordt er verantwoord gefrituurd met plantaardig vloeibaar frituurvet.

Dit jaar bestaat Snackhûs Burgum dus tien jaar en om dat te vieren geven we op 2, 3 en 4 augustus 10% korting op het gehele assortiment. Voor de eerste 150 klanten is er tevens een kleine attentie. "We hopen u nog lang van dienst te kunnen zijn!"

Online bestellen kan via: www.snackhusburgum.nl