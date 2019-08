Soevereine zege voor Grou bij Langweer

Publicatie: do 01 augustus 2019 21.06 uur

LANGWEER - Soevereine zege voor Grou bij Langweer

Langweer - Toen de eerste start vals was en Grou bij de de tweede poging als eerste over de startlijn voer, wisten de intimi, de stamgasten, in feite al hoe laat het was: “Grou sjogge se hjoed net wer.” Met andere woorden, als Douwe Visser eenmaal op kop ligt moeten er gekke dingen gebeuren wil iemand hem nog achterhalen, laat staan van die koppositie verdringen. Dan moet je als runner up van goede, zeg maar gerust héél goede huize komen. Het werd op deze donderdagmiddag op de Langweerder Wielen een zeilwedstrijd die toch wel last had van de sterk wisselende weersomstandigheden. Zonnige periode werden afgewisseld door striemende regenbuien die schepen en bemanningen teisterden en merendeels aan het zicht van de toeschouwers onttrokken.

En inherent daaraan, speelde de sterk schiftende wind iedereen parten. Die zuidwestenwind schiftte niet alleen sterk in richting, ook de kracht was heel variabel en dus lastig in te schatten. Zoals al gememoreerd was de eerste start vals, te veel schepen waren te vroeg over de startlijn, zodat het wedstrijdcomité zich genoodzaakt zag iedereen terug te roepen en de hele procedure opnieuw in gang te zetten. De tweede poging was goed en vanuit de onderkant van de Wielen zetten alle veertien schepen koers naar de hoge boei onder de wal bij Langweer. Daar werd alvast een behoorlijk aantal kaarten geschud, daar ook vonden de eerste echte schermutselingen plaats met skûtsjes die elkaar troffen over bak- en stuurboord. Het was daar bij die eerste boei een behoorlijke chaos, maar echt veel bloed vloeide er niet uit die confrontatie. Grou had toen al een ruime en tamelijk comfortabele voorsprong opgebouw, dat is de Grousters onder leiding van schipper Douwe Visser en met een deskundige en tacticus als Tammo Oosterhof als adviseur, wel toevertrouwd. Hij kan niet alleen de route bepalen, maar hij kan ook de wind lezen en hij ziet waar de vlagen liggen en hoe ze liggen. En dat was deze middag bij Langweer van essentieel belang.

Daarachter maakten Lemmer en Akkrum het toptrio compleet, ook zij konden in feite hun eigen koers varen, maar hun pogingen om dichter bij Grou te komen hadden geen enkele kans van slagen. Consolideren was daarna het credo, met name Lemmer zag zijn kans schoon om de hoge positie in het klassement te bestendigen. Achter dat trio waren het Sneek met schipper Jappie Visser, Huizum met schipper Johannes Meeter en Earnewâld met Gerhard Pietersma aan het helmhout, die prima zaken deden. Grou won dus soeverein, onbedreigd in feite, voor Lemmer en Akkrum. Morgen wordt er gevaren bij Elahuizen op de Fluessen en zaterdag is het IJsselmeer bij Starum plaats van handeling.

