Jongen (18) lastiggevallen op DamwÃ¢ldsterreedsje

Jongen (18) lastiggevallen op Damwâldsterreedsje

Publicatie: do 01 augustus 2019 16.33 uur

DOKKUM - In de nacht van zaterdag 27 juli naar zondag 28 juli is een 18-jarige jongeman uit Dokkum lastiggevallen door een manspersoon die uit de bosjes kwam opduiken langs het Damwâldsterreedsje.

De man was volgens het slachtoffer tussen de 30 en 40 jaar oud, droeg een zwarte polo, een donkere broek en had een blanke huidskleur. Hij kwam rond 01:00 uur nabij de tunnel onder de Lauwersseewei ineens tevoorschijn vanuit een weiland, met naastgelegen bosjes.

De jongeman op de fiets schrok en week uit naar links en zette het op een fietsen. De man die vanuit de bosjes kwam achtervolgde hem hardlopend een paar honderd meter. De jongen op de fiets is doorgefietst tot aan de Strobosserweg en heeft ondertussen direct 112 gebeld.

De politie kwam met meerdere eenheden met spoed ter plaatse en heeft een zoektocht gedaan naar de man die uit de bosjes kwam. De verdachte werd niet aangetroffen.

Volgens politiewoordvoerder Paul Heidanus is niet bekend waarom de man zijn actie uitvoerde. Over meerdere meldingen is op dit moment niets bekend. Een verzoek aan iedereen om alert te blijven.