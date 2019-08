Aanhouding na brandje in behandelcentrum

Publicatie: do 01 augustus 2019 15.14 uur

KORTEHEMMEN - In behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen is donderdagmiddag een persoon aangehouden. Dit gebeurde nadat er een brandje was ontstaan.

De brand was al onder controle voordat de hulpdiensten ter plaatse kwamen. De oorzaak van het brandje is onduidelijk. Woodbrookers behandelt jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedrag- en psychiatrische problemen.