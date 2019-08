Opnieuw brandstichting in Drachten

Publicatie: do 01 augustus 2019 10.21 uur

DRACHTEN - De Drachtster brandweer werd donderdagochtend opnieuw opgeroepen voor een containerbrand in Drachten. Het is de derde nacht op rij dat de brandweer moest uitrukken.

Deze keer was het raak op de Berglaan in Drachten. Op het terrein van begeleid wonen stond een papiercontainer in de brand. Een fietser ontdekte de brand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Tijdens onderzoek van de politie werd er een vuuraansteker gevonden bij een buitenlamp. De politie heeft de vuuraansteker meegenomen voor onderzoek.

FOTONIEUWS