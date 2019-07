Burgemeester bezoekt een 101-jarige

Publicatie: wo 31 juli 2019 19.50 uur

DRACHTEN - Burgemeester Jan Rijpstra bracht woensdagochtend een bezoekje aan de 101-jarige mevrouw Dijkstra-Bergsma aan de Burefen in Drachten.

Mevrouw Dijkstra is geboren in Oude Bildzijl en ze trouwde met Johannes Dijkstra met wie ze met het hele gezin in 1960 naar Australië vertrok per boot. In 1972 keerde het gezin terug naar Nederland en ze gingen in 1973 in Drachten wonen waar haar man Johannes werk had bij de bakker. Sinds maart 1983 is mevrouw Dijkstra weduwe.

Het gezin heeft 8 kinderen waarvan 4 dochters en 4 zonen en waar nog enkele in Australië wonen. Mevrouw Dijkstra heeft in totaal 136 klein en achterkleinkinderen, en maakt nog regelmatig contact met de familie via Facebook en Skype. Op een paar kleine kwaaltjes na geniet ze nog een goede gezondheid.

