Aanrijding tussen auto en fiets Stationsweg Dokkum

Publicatie: wo 31 juli 2019 19.15 uur

DOKKUM - Op de Stationsweg in Dokkum vond woensdagmiddag om half vijf een aanrijding plaats tusen een auto en een fietsster, waarbij de fietsster gewond is geraakt.

Het ongeval vond plaats nabij de Aalsumerpoort. De vrouw knalde op de voorruit van de auto en kwam naast de auto op de weg terecht. Ze is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het MCL in Leeuwarden vervoerd.

Om de exacte toedracht van het ongeval in kaart te krijgen, kwamen de verkeersongevallenanalisten van de politie ter plaatse. De auto is door een berger afgesleept. De weg was gedurende het onderzoek enkele uren afgesloten voor het verkeer.

FOTONIEUWS