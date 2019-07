â€˜Creditboysâ€™ bedreigen geldezel:celstraffen geÃ«ist

‘Creditboys’ bedreigen geldezel:celstraffen geëist

Publicatie: wo 31 juli 2019 12.00 uur

LEEUWARDEN - Ze worden ‘creditboys’ genoemd: (jonge) mannen die de bankrekeningen van hun slachtoffers gebruiken voor betalingen van spullen die ze via internet hebben aangeboden. Die spullen hadden ze niet en hebben ze nooit gehad, maar degenen die dachten dat ze iets via Marktplaats of Speurders hadden besteld, zijn hun geld kwijt. De mensen die, al of niet gedwongen, hun bankrekening beschikbaar stelden worden katvangers of geldezels genoemd.

Invalide tante

Twee Burgumers, 24 en 30 jaar en ex-bewoners van de crisisopvang van Zienn, zouden zich vorig jaar met deze praktijken hebben beziggehouden. Hun geldezel was een kennis, ook een oud-bewoner van de crisisopvang. De man is bij zijn invalide tante ingetrokken om voor haar te zorgen. De Burgumers hoorden deze week celstraffen van 10 en 15 maanden tegen zich eisen.

Onverklaarbare geldbedragen

Het duo zou hun slachtoffer hebben gedwongen om zijn pinpas af te staan, zodat ze zijn bankrekening konden gebruiken voor de betalingen van mensen die dachten dat ze iets via Marktplaats hadden gekocht. Ze hadden met één ding geen rekening gehouden: het slachtoffer stond onder bewind. Toen er ineens onverklaarbare geldbedragen op de rekening werden gestort, greep de Rabobank in. De bewindvoerder werd ingeseind en de rekening geblokkeerd.

Keuken netjes achterlaten

Tot grote woede van de verdachten: die kwamen verhaal halen bij hun geldezel. Als die niet zorgde dat ze bij hun geld konden, zouden ze zijn tante iets aandoen. ‘Anders takelen we je tante toe’, zou één van de mannen hebben gezegd. In de crisisopvang zouden ze een medebewoner hebben bedreigd en mishandeld. De man, verantwoordelijk voor de keuken, had het tweetal gevraagd de keuken netjes achter te laten als ze klaar waren met koken.

Bloedsporen

De 30-jarige zou ook nog twee inbraken op zijn geweten hebben. Op 3 en 5 april zou hij hebben ingebroken in de kantines van vv GSVV (Gerkesklooster) en vv Grijpskerk. Bij die laatste club bleef het bij een poging. Bij beide inbraken zijn bloedsporen aangetroffen. DNA-onderzoek gaf een match met de verdachte. Die ontkende. Hoe zijn bloed bij beide voetbalkantines terecht was gekomen, kon hij niet verklaren. Net als zijn medeverdachte ontkende hij alles wat hem werd verweten.

Drie keer veroordeeld voor oplichting

De 30-jarige heeft een lijvig strafblad, hij maakte zich in het verleden vooral schuldig aan diefstallen en inbraken. De andere verdachte is drie keer eerder veroordeeld voor oplichting. Volgens de reclassering kampt hij met een drugsprobleem en een persoonlijkheidsstoornis. Ook daar was de verdachte het niet mee eens. Voor hem eiste de officier van justitie 10 maanden cel plus vijf voorwaardelijk, een alcohol- en drugsverbod en een behandeling. De 30-jarige hoorde 15 maanden tegen zich eisen, plus eveneens vijf voorwaardelijk. Twee maanden die nog op de lat stonden, zou hij alsnog uit moeten zitten.

De Leeuwarder rechtbank doet op 13 augustus uitspraak.