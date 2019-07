SkÃ»tsje Drachten schrijft geschiedenis

Skûtsje Drachten schrijft geschiedenis

Publicatie: wo 31 juli 2019 11.07 uur

EARNEWâLD - De vreugde aan boord bij het Drachtster skûtsje kende dinsdagmiddag geen grenzen. ‘Het dak ging er af’ en het oude schip kreunde in al zijn klinknagels en lasnaden. Er werd geschreeuwd, gedanst geknuffeld en het was een wonder dat er niemand over boord viel. Dat laatste was overigens geen ramp geweest, dan hadden de verhitte koppen mooi even kunnen afkoelen.

Dat afkoelen zal overigens later op de middag en avond toch wel gebeurd zijn, daar hoefde niemand zich zorgen over te maken. Want Drachten won en dat is sowieso al geen alledaags gebeuren, maar hier in Earnewâld als eerste over de denkbeeldige finish te komen, was voor de Drachtsters al een fiks aantal decennia geleden. Feest dus en de ontlading was des te groter vanwege het feit dat de finish uiteindelijk toch nog zenuwslopend spannend was, de emoties liepen hoog op en de spanning was te snijden.

Achterop het Drachtster skûtsje zal een aantal nekken de volgende ochtend behoorlijk stijf zijn geweest. Niet vanwege het headbangen op het Veenhoopfestival, maar door het achterom kijken naar de concurrentie, in casu Grou en Akkrum, die steeds en steeds unheimischer dichterbij slopen. Akkrum werd uiteindelijk nog tweede en Grou derde, maar als koploper moet je je zorgen blijven maken als je twee van die skûtsjes in je kielzog ziet verschijnen. Drachten had een grote voorsprong opgebouwd en daar kwam toch wel enig geluk aan te pas. Huizum mocht vooraan in de sleep beginnen, met Drachten als tweede.

Als u zich de situatie in Earnewâld een beetje kunt voorstellen, weet u dat de Sânemar vrijwel noord-zuid ligt, dus met een zuidelijk briesje is dat een kruisrak. Omdat er met een sleepstart werd begonnen, lagen de eerste paar skûtsjes toen het schot viel vrijwel voor de ingang van de Folkertsleat, waar de rest, met name staart van het peloton nog net op de Sânemar, ter hoogte van de Groene Deken zeg maar. En dus moesten zij eerst nog een heel stuk laveren om in de Folkertsleat te komen. Eerlijk, nou nee, niet echt, maar zo ligt de situatie nu eenmaal. En wat Drachten daarna liet zien was wel degelik een staaltje van uitstekend wedstrijdzeilen. Maar aan het slot van de wedstrijd had Jeroen Pietersma bijna pech toen er werd besloten om niet door de nauwe Ulekrite naar de finish te varen, maar over het ruimere meer.

Op dat moment was Drachten al bijna bij de ingang van de Ulekrite. Drachten moest dus een langere weg afleggen om weer op de juiste koers te komen. Dat lukte, maar Grou en Akkrum hadden op dat moment een fiks deel van de achterstand goed gemaakt. Vandaar dat die finish zo hemeltergend spannend werd. Drachten werd bovendien, maar dat was niet een aanwijsbaar voordeel, geholpen door wat tegenwoordig de ‘gunfactor’ heet, met andere woorden, vrijwel iedereen gunde de Drachtsters die overwinning. Vandaar dat deze derde wedstrijd een ‘happy end’ kreeg, ook al was het lange tijd niet echt bijzonder geweest wat er gebeurde. Veel schippers zullen blij zijn dat er vanaf nu op ruim water wordt gevaren, te beginnen met woensdag, dan is het Snekermeer de plaats van handeling.

