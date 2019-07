Bedientijden brug Burgum worden verruimd

Publicatie: wo 31 juli 2019 10.21 uur

BURGUM - De brug van Burgum krijgt per 1 augustus a.s. ruimere bedientijden. De brug wordt bediend van maandag 6.00 uur t/m zaterdag 20.00 uur en zondag van 9.00 uur t/m 20.00 uur. Dit betekent dat de brug ook bediend wordt tijdens de spitsuren tussen 16.00 uur en 18.00 uur. De nieuwe bedientijden zijn gelijk aan die van de brug Schuilenburg.

Rijkswaterstaat wil voorkomen dat er voor de brug (recreatie)schepen blijven wachten, waardoor de vaarroute belemmerd kan worden voor de grote binnenvaartschepen. Door de ruimere bedientijden wordt deze mogelijke onveiligheid voorkomen. De meeste binnenvaartschepen kunnen onder de vaste brug van 7,7 meter hoogte doorvaren. De brug Burgum wordt bediend vanuit de bedienpost Schuilenburg.

Storingen opgelost

In het hoogseizoen wordt de brug 3 tot 15 keer per dag bediend. De kans op storingen zou heel klein moeten zijn. De storing van donderdag kwam door een sensor. Deze is vrijdag door een monteur vervangen en sindsdien zijn er geen storingen meer geweest.