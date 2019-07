Vrouw op e-bike gewond bij ongeval

Publicatie: wo 31 juli 2019 10.00 uur

URETERP - Op de Hegebrechtsterleane in Ureterp is woensdagochtend een vrouw op een e-bike gewond geraakt. De vrouw reed op het fietspad en kreeg geen voorrang van de automobilist. Een aanrijding was het gevolg.

Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht en ze is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een verklaring opgenomen van de automobiliste. De fiets en de auto raakten licht beschadigd bij het ongeval.

