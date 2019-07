Pyromaan slaat opnieuw toe in Drachten

Publicatie: wo 31 juli 2019 09.54 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd in de nacht van dinsdag op woensdag wederom gealarmeerd voor een containerbrand in wijk de Wiken in Drachten.

Om 4.24 uur trof een voorbijganger twee brandende containers aan op de Dwarswyk tegen over de school de Wiekslag. De ter plaatse gekomen brandweer heeft met een straal hoge druk de brand geblust. De politie heeft weer een zoekslag gedaan door de woonwijk, maar trof niemand aan.

