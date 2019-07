Drankrijder scheurt met 180 km/u naar de kroeg

Publicatie: di 30 juli 2019 20.39 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige Ureterper kan voorlopig het – opnieuw- oppakken van zijn beroep als vrachtwagenchauffeur vergeten. De man zat begin dit jaar tot twee keer toe allesbehalve nuchter achter het stuur. De tweede keer dat hij werd ‘gepakt’ was zijn rijbewijs ingevorderd. De Ureterper moest dinsdag voor de politierechter verschijnen, naast een werkstraf kreeg hij een rijontzegging van een jaar.

Halsbrekende toeren

De man werd op17 maart voor het eerst aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hij haalde halsbrekende toeren uit om aan de politie te ontkomen. De politie kreeg hem ‘s avonds in Sneek om ongeveer half 11 in het vizier. Vanwege zijn rijgedrag zou hij worden aangehouden, maar hij ging er vandoor. Tijdens de achtervolging nam hij een rotonde en een vluchtheuvel aan de verkeerde kant.

Wegblokkade

Met snelheden van meer dan 180 kilometer per uur scheurde hij richting Woudsend. Met het oog op de veiligheid van andere weggebruikers besloot de politie de achtervolging te staken. Even later zagen agenten de auto van de Ureterper bij een café staan. Er werd een wegblokkade opgeworpen, maar daar trok de Ureterper, die met twee anderen in de auto zat, zich niets van aan.

Overmoedig door de coke

Via het trottoir en een grasstrook passeerde hij de politiewagens. Na een tweede achtervolging werd de auto tot staan gebracht door een ‘tikje’ van een politievoertuig. De Ureterper had gedronken en hij had cocaïne gebruikt. ‘Een klein beetje’, zei hij. Hij vermoedde dat hij juist door de coke overmoedig was geworden. Eerst dacht hij dat hij werd achternagezeten door een onbekende die ‘een spelletje’ met hem wilde spelen. Toen de blauwe zwaailichten aangingen trapte hij nog steeds niet op de rem.

Alles kwijt

Hij had volgens eigen zeggen net een nieuw contract. ‘Ik dacht, als ik stop ben ik alles kwijt’, zei de Ureterper. ‘Door alle commotie heb ik de verkeerde beslissing genomen’. De man moest zijn rijbewijs inleveren. Toch zat hij een dikke maand later weer achter het stuur en weer was hij niet nuchter. Op 22 april liep hij in zijn woonplaats tegen de lamp. Hij moest zijn vriendin uit Drachten halen, die was haar portemonnee kwijtgeraakt.

Anderhalf jaar voorwaardelijk

De Ureterper moet – voor de tweede keer- de alcohol- en verkeerscursus van het CBR doen. Het rijbewijs is hij voor langere tijd kwijt. Dat is een aparte procedure. Het strafrechtelijke traject leverde dinsdag naast de rijontzegging van een jaar een voorwaardelijke legde de politierechter een voorwaardelijk rijverbod op van anderhalf jaar en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De Ureterper moet 60 uur gratis werken.