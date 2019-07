Brandstichtingen in Drachten

Publicatie: di 30 juli 2019 17.04 uur

DRACHTEN - In de nacht van maandag op dinsdag moest de brandweer van Drachten in actie komen voor een brandstichting op de Noorderdwarsvaart in Drachten. Een kliko was in brand gezet.

Aan de Leijen hoorden buurtbewoners drie harde knallen en daar ging ook een kliko in vlammen op. Buurtbewoners blusten daar zelf de brand.

Een burger betrapte in de nacht de pyromaan op de Slag maar deze sloeg op de vlucht richting de Uitgang. Hij werd later niet meer aangetroffen na een zoekslag van de politie in de woonwijk.

