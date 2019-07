Weg afgezet: mini-sinkhole in Drachten

Publicatie: di 30 juli 2019 16.50 uur

DRACHTEN - De politie heeft dinsdagmiddag een deel van de Zuiderdwarsvaart in Drachten afgezet voor het verkeer. De aanleiding hiervoor was een mini-sinkhole. Er ontstond een gat in het asfalt. Waarschijnlijk is de ondergrond weggezakt of weggestroomd. Door het warme weer is het asfalt bovendien zacht geworden waardoor het gemakkelijk wegzakt.

De weg zal gerepareerd moeten worden en tot die tijd is het gat in het asfalt afgezet met pionnen. Het betreft nog een relatief klein gat van ongeveer 30 centimeter groot. In het verleden ontstonden er wel eens grotere gaten waarbij auto's er letterlijk in konden rijden, zoals ooit op de Zomerweg in Burgum.

