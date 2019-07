Tot 2,5 jaar cel voor cokedealers NO-FryslÃ¢n

Tot 2,5 jaar cel voor cokedealers NO-Fryslân

Publicatie: di 30 juli 2019 15.58 uur

LEEUWARDEN - Drie mannen uit Noordoost-Friesland zijn dinsdag veroordeeld tot celstraffen van 2 tot 2,5 jaar voor het jarenlang dealen van cocaïne. Een 24-jarige Dokkumer en een 65-jarige Westereender kregen elk twee jaar cel. Een 25-jarige Dokkumer gaat 2,5 jaar naar de gevangenis.

Baan verloren

De Dokkumers zijn begin 2016 begonnen met dealen, daar zijn ze mee doorgegaan totdat ze in februari van dit jaar werden aangehouden. Ze zouden nauw hebben samengewerkt. De Westereender zou de coke bij de Dokkumers hebben ingekocht. Volgens een getuige 'vloog de coke de deur uit' bij de Westereender. Hij begon in juni 2016 te dealen, nadat hij een aantal jaren daarvoor zijn baan had verloren. Behalve om er financieel beter van te worden had hij volgens de rechtbank ook deels uit verveling drugs gedeald in De Westereen en omgeving.

Zwaarder bestraft

De Dokkumers hebben volgens de rechtbank hun woonplaats ‘en wijde omgeving’ jarenlang van cocaïne voorzien. De 25-jarige werd zwaarder bestraft dan zijn collega-dealers omdat hij in 2016 ook al eens is veroordeeld voor het dealen van xtc. Tijdens de behandeling van de zaak kondigde de officier van justitie aan dat ze nog met een Pluk-ze vordering zal komen om het geld dat de drie met de drugshandel hebben verdiend terug te halen.