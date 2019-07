Verkeersregelaar belaagd in EarnewÃ¢ld

Verkeersregelaar belaagd in Earnewâld

Publicatie: di 30 juli 2019 15.15 uur

EARNEWâLD - De politie is dinsdag om 13.00 uur uitgerukt voor een verkeersconflict met een verkeersregelaar in Earnewâld. De man stond aan het einde van de Feantersdyk het verkeer tegen te houden in verband met het Skûtsjesilen. Automobilisten werden op de kruising met het Eilânsgrien tegengehouden en omgeleid.

Een 67-jarige man uit Dokkum wilde met zijn auto het dorp inrijden. Hij moest naar een vakantiehuisje aan het Smidspaed. Omdat de verkeersregelaar hem niet wilde laten passeren, besloot hij om zelf het hek aan de kant te schuiven. De verkeersregelaar hield dat tegen. Er ontstond vervolgens vermoedelijk een handgemeen en/of duw- en trekwerk met het hek. De politie werd gealarmeerd en kwam met spoed met meerdere auto's ter plaatse. De Dokkumer is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. De verkeersregelaar deed aangifte.

Wat er precies is gebeurd, wordt door de politie onderzocht aan de hand van de verhoren van de betrokkenen en getuigen.