Officier tegen bootinbreker: â€˜Ga lekker vissenâ€™

Officier tegen bootinbreker: ‘Ga lekker vissen’

Publicatie: di 30 juli 2019 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster die eind vorig jaar en begin dit jaar inbraken pleegde in maar liefst 28 boten hoorde dinsdag een voorwaardelijke gevangenisstraf van bijna twee jaar tegen zich eisen. Officier Henk Dijkstra eiste vier maanden onvoorwaardelijk, gelijk aan de tijd die de Drachtster al in voorarrest heeft doorgebracht. En de officier eiste dat de Drachtster alleen de deur uit mag om te werken, ‘s avonds moet hij thuisblijven.

‘Ga lekker vissen’

In periodes dat het niet goed met hem ging en hij zich eenzaam voelde, zocht de verdachte vaak de waterkant op. Had hij dan maar, zoals officier van justitie Henk Dijkstra, suggereerde, een hengeltje meegenomen in plaats van inbraken te plegen. ‘Ga lekker zitten vissen’. Maar dat deed de Drachtster niet, in het najaar van vorig jaar en begin dit jaar pleegde hij bijna 30 inbraken in boten in Burgum, Warten, Eastermar, De Veenhoop, Earnewâld, Sneek, Haskerdijken, Joure, De Wilgen, Akkrum en in de jachthaven in zijn eigen woonplaats.

Niet hele dure spullen

Vaak ging het om een relatief geringe buit en lang niet altijd nam de Drachtster wat mee. Volgens eigen zeggen was het hem er niet om te doen om ‘hele dure spullen’ mee te nemen. Maar hij veroorzaakte wel veel schade. Een achttal gedupeerde botenbezitters waren dinsdag naar de rechtbank gekomen om hun schadeclaims toe te lichten. De Drachtster toonde zich bereid de schade te voldoen.

18.000 euro

Als de rechtbank alle claims toewijst, zal dat betekenen dat de man ongeveer 18.000 euro moet ophoesten. Volgens de reclassering zou betaling van de schade een goede mogelijkheid om hem te confronteren met het strafbare van zijn gedrag. Over de motieven voor de inbraken was de Drachtster niet echt duidelijk. In de periodes dat hij de inbraken pleegde, gebruikte hij speed. Maar er zou psychisch ook het een en ander met hem aan de hand zijn.

Negatief zelfbeeld

Hij zou een negatief zelfbeeld hebben en aan de andere kant gefrustreerd zijn om de hoge eisen die zijn vader aan hem stelde. De reclassering typeerde hem als ‘een man die met zichzelf worstelt’. In oktober vorig jaar werd hij opgepakt, maar na drie dagen zitten werd de voorlopige hechtenis geschorst. Te voorbarig, volgens advocaat Herman Postma: ‘De problematiek is onderschat’. Na een paar maanden ging de man door gebeurtenissen in zijn privé-leven weer drugs gebruiken.

‘s Avonds thuisblijven

Hij ging opnieuw los en pleegde nog eens dertien bootinbraken. Om te voorkomen dat de Drachtster nog een keer in de verleiding komt, eiste de officier een lange voorwaardelijke gevangenisstraf van bijna twee jaar. Als extra stok achter de deur vorderde Dijkstra dat de man alleen het huis uit mag om te werken, ‘s avonds moet hij binnen blijven. Een enkelband moet ervoor zorgen dat hij zich daaraan houdt.

De Leeuwarder rechtbank doet op 13 augustus.