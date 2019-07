Deel in Kollum uur zonder stroom

Publicatie: di 30 juli 2019 13.26 uur

KOLLUM - In Kollum is dinsdagmiddag om 12:15 uur een stroomstoring geweest. De storing duurde ruim een uur.

Er zaten z'n tien straten zonder stroom. Ook de Molenkamp flat voor bejaarden zat helemaal zonder stroom. Een bewoner liet weten "De airco viel ook uit en die hebben wij met deze temperaturen wel nodig".

Bij verschillende winkels was de stroom een paar seconderen eraf. Ook de treinen tussen Leeuwarden en Groningen hadden last van een stroomstoring of dat hier mee te maken had is onbekend. Liander is ter plaatse gekomen en heeft de storing verholpen. Om 14:30 zou iedereen weer stroom moeten hebben.