Trekker verliest strobalen in tunneltje

Publicatie: di 30 juli 2019 10.43 uur

GARYP - Een trekker heeft dinsdagochtend meerdere strobalen verloren in het tunneltje onder de Centrale As door tussen Garyp en Sumar. De stapel op de kar was te hoog voor de tunnel (toen de chauffeur richting Garyp reed). De bovenkant van de tunnel werd geraakt en meerdere balen vielen op de weg.

De politie is even ter plaatse gekomen om de weg af te zetten. Tijdens het opruimen was de weg niet toegankelijk voor het doorgaande verkeer.

FOTONIEUWS