Jongetje op fiets raakt gewond na botsing met auto

Publicatie: ma 29 juli 2019 22.40 uur

DE WESTEREEN - Bij het winkelcentrum in De Westereen is maandagavond een jongetje op een fiets gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een auto.

Het ongeval gebeurde omstreeks 21:00 uur op de Ljurkstrjitte. Meerdere hulpdiensten waaronder de traumahelikopter uit Eelde kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Er kwam veel publiek op het ongeval af.

De fietser is na een behandeling in de ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft het ongeval in beeld gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

