Fraaie dubbelslag voor skÃ»tsje van Lemmer

Fraaie dubbelslag voor skûtsje van Lemmer

Publicatie: ma 29 juli 2019 21.03 uur

DE VEENHOOP - En weer was het Albert Visser van het Lemster Skûtsje die de Lemster vlag in top kon hijsen na afloop van de tweede SKS wedstrijd op de Wijde Ee bij De Veenhoop. En net als de vorige zege van de Lemsters, zaterdag in de openingswedstrijd bij Grou, was ook deze zege niet echt verwacht door de insiders en deskundologen. Met dien verstande, dat Lemmer het voordeel had vooraan in het Grytmansrek te mogen starten.

Wiskundig bekeken is dat geen voordeel, zeiltechnisch kan het dat wel zijn. Tenminste, als het eerste rak tegenwinds is of halve winds. Als het zoals maandagiddag echter voordewinds is, is als eerste starten geen voor- maar een nadeel. Als je dan als schipper niet uitkijkt, krijg je de hele meute op je ’kont’ en wordt de achteropkomende wind helemaal afgedekt. Maar Albert Visser is een doorgewinterde schipper en een uitstekend wedstrijdzeiler en hij liet zich niet in de luren legegen.

Meteen toen het startschot gevallen was en de zeilen als een razende omhoog werden getrokken, zocht hij de hoge wal van de Ee op, daarmee het gat afsluitend voor achterop komende concurrenten. Het bezorgde hem niet alleen de koppositie, die had hij al, maar ook het gat bij de onderste ton bij Stobbehoek en dus had hij in het kruisrak naar Iesicht ‘Lebensraum’, ruimte om zijn eigen slagen te kiezen. Dat was overigens geen sinecure, omdat de wind traditioneel bij Stobbehoek substantieel anders stond dan bij Brêgeham.

Dat is iets wat wedstrijdzeilers die hier regelmatig te gast zijn, allemaal al aan den lijve hebben ondervonden. Op tijd draaien, goed naar het water kijken, waar de zwarte strepen die door vlagen worden getrokken liggen en daarop te anticiperen. En dat alles deden ze bij Lemmer aan boord deze middag optimaal, met als gevolg dat Lemmer nu met de minimale score van 1.8 punten, twee keer 0.9, de dans leidt.

Achter Lemmer werd fel strijd gevoerd en dat had alles te maken met die voordewindse start, want wat er gevreesd en verwacht kon worden, gebeurde wel degelijk: het hele veld schoof in elkaar met als uitzondering Lemmer dat zich vrij kon varen en van die hele gribus geen last had. Maar bij die onderste ton, vanwege een windschifting ook nog tot overmaat van ramp een gijpboei, gebeurde zo wat alles wat ooit in het reglement was verboden en de liefhebbers konden bovendien kennisnemen van een paar gloednieuwe krachttermen die zelfs de bassen van de muziekboot overstemden.

Het regende even protesten wegens bakboord-stuurboord en het al of niet krijgen, dan wel verlenen van ruimte bij de ton. Maar toen de finish naderde was de meeste woede over het aangedane onrecht al weer gekoeld en dus werd er niet geprotesteerd. Anders dan vele andere keren was er dit keer de mogelijkheid om een route uit te zetten die een lang en fraai kruisrak in zich had, een lang stuk laveren dus en in dat rak van Stobbehoek naar Iesicht vielen in feite de meeste beslissingen. Het kwam deze middag vooral aan op de zeiltechniek van de schippers en hun bemanningen, veel tactiek werd er niet gevraagd. Het ging met name om het vinden en vasthouden van de gunstige vlaag en de schippers met de meeste terreinkennis zochten de vaargeul op omdat daar het meeste water staat en er dus het meeste zwaard kan worden gestoken.

Lemmer pakte dus zijn tweede overwinning op rij, een knappe prestatie van Albert Visser en zijn mannen en zij voeren dus de ranglijst aan. Tweede op de Veenhoop was Johannes Meeter van Huizum en ook dat mag een prima prestatie heten, voor een skûtsje dat als startnummer 14 had. Heerenveen met Sytze Brouwer werd derde en Pieter Meeter van Akkrum legde beslag op de vierde plaats. Earnewâld werd vijfde, en dat was een stuk beter dan de veertien strafpunten die Gerhard Pietersma zaterdag aan de broek kreeg. Morgen wordt er gevaren bij Earnwâld en woensdag is het spektakel te zien op het Snekermeer bij Terherne.

