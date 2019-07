Nieuw record Amelander Vuurtoren Run

HOLLUM - De Amelander Vuurtoren Run heeft maandag een nieuwe recordhouder opgeleverd: Nick van Ingen stormde in 48.06 seconden naar boven. Het oude record stond sinds 2013, op naam van Klaas Modderman. Hij beklom toen in 49.18 de wenteltrappen.

Bij de Amelander Vuurtoren Run gaat het erom wie het snelste boven is, via de gietijzeren wenteltrappen tot aan de omloop. In sneltreinvaart moeten 235 treden genomen worden. Van Ingen is op vakantie op Ameland, met zijn vrouw en baby'tje. Hij is sportief, maar heeft niet speciaal voor deze Vuurtoren Run getraind. Hij is in het algemeen als triatleet wel een getraind man. Zijn grote tegenstrever was Jörg Poock, die meerdere jaren meedeed en al vijf keer als snelste boven kwam, onder meer in 2015, 2016 en 2017, zonder een record te klimmen. In 2013 moest hij in Modderman zijn meerdere erkennen, dit jaar was Van Ingen hem te snel af.

Er deden 55 deelnemers mee aan de Amelander Vuurtoren Run, verdeeld over mannen, vrouwen en kinderen. Sommigen deden het op slippers en anderen hadden hun beste loopschoenen en sportoutfit aangetrokken en handschoentjes aan om meer grip te hebben op de leuningen van de trappen. Van Ingen deed het in een gewoon katoenen T-shirt en met blote handen.

Het was de dertiende Vuurtoren Run in het veertiende jaar dat organisatiebureau Ameland Actief het organiseert. Vorig jaar werd de dertiende afgelast vanwege de tropische temperaturen. Het was toen onverantwoord om mensen naar boven te sturen. Met de 22 graden van maandag was het goed te doen.