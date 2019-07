Burgers helpen politie bij jacht op man in maÃ¯sveld

Burgers helpen politie bij jacht op man in maïsveld

Publicatie: ma 29 juli 2019 11.18 uur

HOLWERD - Een aantal omstanders heeft de politie geholpen om een 22-jarige man uit Holwerd te vinden in een maïsveld. De man reed onder invloed in zijn auto en sloeg op de vlucht toen de politie hem wilde aanhouden. Hij dacht zich veilig te verschansen in het maïs maar niets bleek minder waar.

De vluchtpoging startte zondagavond toen de agenten de man wilden controleren bij Holwerd. De bestuurder versnelde en reed met hoge snelheid de bebouwde kom van Holwerd in. Op Achter de hoven verlieten de inzittenden het voertuig en de bestuurder vluchtte weg in een maïsveld aan de Bjimsterwei.



Met behulp van meerdere burgers werd het hele maïsveld afgezet. Vanaf de daken van auto's werd uitgekeken naar de man. Na 20 minuten kwam hij het maïsveld uitrennen waarna burgers met auto's, motoren en hardlopend achter de man aan gingen. Een burger hield hem met zijn auto staande in het dorp waarna hij door de politie kon worden aangehouden. Een uitgevoerde speekseltest had een negatief resultaat. De man scoorde positief op THC. Een arts heeft bloed afgenomen voor onderzoek.

De politie bedankt de behulpzame burgers voor hun inzet bij deze actie.