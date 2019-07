Dronken automobilist rijdt tegen boom

Publicatie: zo 28 juli 2019 10.56 uur

GORREDIJK - Een dronken automobilist is zaterdagnacht op de Hoofdstraat in Gorredijk tegen een boom gereden. De bestuurder is, even voor middernacht, door omstanders uit de auto gehaald en overgedragen aan het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Hij werd met een hoofdwond naar het ziekenhuis. gebracht.

De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. Ook heeft de politie (VOA) een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.