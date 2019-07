Brandje in Dokkumer bos snel geblust

Publicatie: zo 28 juli 2019 10.43 uur

DOKKUM - Zaterdag rond 15.00 uur was er een brandje ontstaan in een hoop houtsnippers in het Dokkumer bos nabij de Harddraversdijk. De brand was ontstaan in een hoop houtsnippers afkomstig van het rooien van bomen en verhakselen van de takken.

Een voorbijganger zag het vuur en belde 112. De brandweer van Dokkum kwam ter plaatse om het vuur te doven. Vanwege de nabijgelegen woningen was de brand redelijk gevaarlijk. Gelukkig was het brandje snel geblust.

FOTONIEUWS