SkÃ»tsje Lemmer vliegend van start

Skûtsje Lemmer vliegend van start

Publicatie: zo 28 juli 2019 09.54 uur

GROU - Het is en blijft een geweldig spektakel, het jaarlijkse skûtsjesilen van de SKS. Zaterdag gingen de veertien schepen bij Grou van start onder in feite ideale omstandigheden: het was prachtig weer, aan de warme kant, maar op het water had je daar weinig last van, maar het voornaamste was dat er een dikke vier Beaufort stond die genoeg en soms meer dan genoeg was om er een schitterende wedstrijd van te maken.

Voeg daar nog bij dat er op en langs het wedstrijdwater duizenden toeschouwers stonden te kijken en dat de oevers van het Pikmeer en de Wijde Ee waren gelardeerd met boten en bootjes in elk formaat (en in elke prijsklasse). Al deze belangstelling zorgde voor een optimale sfeer en ambiance, die deze seizoensopening maakten tot een schitterend festijn. Maar waar het natuurlijk om ging, waren de prijzen en was het tot voor enkele jaren maar een heel select gezelschap dat zich tot de favorieten mocht rekenen, zo langzamerhand schuift het hele veld kwalitatief meer en meer in elkaar. Met als gevolg dat er nu een heel dikke handvol kandidaten voor de hoofdprijs zijn, de kampioenstitel dus. Maar het is als bij het wielrennen: prijzen op de meet en het Zoetemelk-credo doet ook hier opgeld met een variant op Parijs is nog ver, zou je hier kunnen zeggen: Sneek is nog ver.

Deze openingswedstrijd kende een letterlijk vliegende start onderin de Wijde Ee, zeg maar bij wat vroeger het eilandje Tryntsje Pôle werd genoemd. De hele meute startte zoals gebruikelijk over bakboord, al hadden paar schippers een plan B bedacht, namelijk over stuurboord zover mogelijk langs de startlijn varen om bij het startschot overstag te gaan en alsnog over bakboord verder te varen.

Het was Lemmer met schipper Albert Visser aan het helmhout, die halverwege het eerste kruisrak richting Heechhiem de beste keuze bleek te hebben gemaakt. Maar ook De Zuidwesthoek en Earnewâld kenden een goede start en dat gold ook voor Grou dat het nu eenmaal traditioneel meestal uitstekend doet op eigen water. De meeste schippers hadden een klein rifje laten steken in het grootzeil, omdat de stijve bries uit het oosten af en toe uitschoot naar kracht vijf. En dat betekende dat het publiek niet alleen felle strijd kreeg te zien, maar ook knappe staaltjes van stuurmanskunst.

Tactische finesses en hoogstandjes waren deze fraaie zaterdagmiddag niet zozeer aan de orde, het ging in feite om pure snelheid op de lange rakken. We misten met de nieuwe doorsteek naar het Pikmeer de altijd spektaculaire doorvaart door de Smalle Tynje, maar de meeste schippers zullen er niet rouwig om zijn geweest. Je kon er op wachten met deze behoorlijk pittige omstandigheden, maar er vielen nogal wat protesten, meestentijds wegens bakboord-stuurboord of ruimte bij een boei die wel of niet gegeven werd. Lemmer profiteerde optimaal van het privilege om als eerste om de hoge boei te zijn gevaren, het hoefde geen rekening te houden met anderen in de kruisrakken.

En het was Albert Visser wel toevertrouwd om die voorsprong te consolideren al werd naarmate de wedstrijd vorderde steeds vaker achterom gekeken op het Lemster achterdek. Immers, als je Grou als ‘poursuivant’ hebt, ben je niet eerder zeker van je zaak totdat het finishschot heeft geklonken. Lemmer wint dus deze ouverture, voor Grou en Earnewâld, maar hoe de uitslag er in totaal uit gaat zien, is pas bekend na de uitkomst van de diverse protesten. Maandag gaat het spektakel verder bij De Veenhoop, dinsdag vervoegt de vloot zich in Earnewâld.

