Boerendag Paardendagen 2019 WÃ¢lterswÃ¢ld

Boerendag Paardendagen 2019 Wâlterswâld

Publicatie: zo 28 juli 2019 01.00 uur

WâLTERSWâLD -

Zaterdag werden de Paardendagen 2019 (30e editie) afgesloten met de boerendag. Het bestuur had ook dit jaar voor het publiek een prachtig programma gemaakt. Het wordt een rare traditie dat de boerendag met extreem weer te maken heeft. Zo komt de regen met bakken uit de lucht, hebben ze last van windhozen, of zoals dit jaar extreme warmte.

De dag begon met de jaarlijkse koeien- en kalverkeuring van Stichting Veekeuring Noord-Friesland. Op het terrein achter de Nije Warf was er voor elk wat wils. Op het feestterrein was een ouderwetse boerenboelgoed, er waren diverse demonstraties, een kinderboerderij en er waren oude tractoren te bewonderen.

Vanaf half vijf waren er op het hoofdterrein vele, waaronder enkele spectaculaire, shows te zien. Ook dit jaar werden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet en werd er een groepsfoto gemaakt.

