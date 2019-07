Man neergestoken, Ã©Ã©n verdachte opgepakt

Man neergestoken, één verdachte opgepakt

Publicatie: za 27 juli 2019 19.25 uur

WIJNJEWOUDE - De politie is zaterdag om 18.44 uur gealarmeerd voor een steekincident op de Loksleane in Wijnjewoude. Bij aankomst van de politie werd duidelijk dat er een man was neergestoken. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de het slachtoffer te behandelen. Hij is na behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft één verdachte aangehouden.