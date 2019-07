Man neemt benen na aanrijding in Surhuisterveen

Publicatie: za 27 juli 2019 15.41 uur

SURHUISTERVEEN - De politie had zaterdagmiddag de handen vol aan een man die een eenzijdige aanrijding had veroorzaakt op de Groningerstraat in Surhuisterveen. De man zat op dat moment met zijn dochter in de auto.

Na de aanrijding besloot de man weg te lopen richting het centrum van Surhuisterveen. Getuigen besloten de man te volgen en hebben hem teruggebracht naar de plek van het ongeval. De man reageerde daarna agressief op de aanwezige agenten en nam vervolgens de benen in de richting van de Skieding. Daar werd hij op een zeker moment in de boeien geslagen door de politie. Het personeel van een ambulance heeft de man later nog onderzocht. Hij kwam weer 'bij' en reageerde daarna weer rustig. Mogelijk was suikerziekte de oorzaak van zijn gedrag.

