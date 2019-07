Stroomstoring in Gorredijk en omstreken

Publicatie: za 27 juli 2019 14.39 uur

GORREDIJK - In een deel van Gorredijk ontstond zaterdag rond 14.30 uur een stroomstoring. Hoe groot de omvang is, is vooralsnog onbekend. Het gaat in elk geval om het postcode-gebied 8401. Een groot aantal winkels sloot de deuren vanwege de stroomstoring.

Liander laat weten dat monteurs onderweg zijn om de storing te verhelpen. De verwachte eindtijd is 16.30 uur.