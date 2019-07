Dokkumer Eelke Bakker viert 109e verjaardag

WâLTERSWâLD - Burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Noardeast-Fryslân ging zaterdag op verjaardagsvisite in Damwâld bij de heer Eelke Bakker. Daar vierde hij zijn bij zijn zoon, die in Damwâld woont, zijn verjaardag.

De heer Bakker hoopt op zondag 28 juli zijn 109e verjaardag te vieren. Met het bereiken van deze mijlpaal is Eelke Bakker naast de oudste Fries, de oudste man in Nederland en zelfs de oudste man van de Benelux.

De heer Bakker, die geboren is in Ballum op Ameland, is woonachtig in Dokkum en is vader van vier kinderen, en heeft elf kleinkinderen, dertien achterkleinkinderen en vier achterachterkleinkinderen.

