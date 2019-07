Tractor met hooibalen vliegt in brand

Publicatie: vr 26 juli 2019 21.22 uur

HURDEGARYP - Op de Ottemaweg nabij Readtsjerk is vrijdagavond een tractor met hooibalen in brand gevlogen. De zwarte rook was zichtbaar in de wijde omtrek. Bij aankomst van de brandweer stonden zowel de hooibalen als de tractor in lichterlaaie.

De brandweer uit Gytsjerk kwam met een tankautospuit ter plaatse en de brandweerlieden zijn, ondanks het extreem warme weer, het vuur te lijf gegaan.

De weg werd tijdens de brand afgesloten door de politie. De brandweer is lange tijd bezig geweest om het vuur te blussen, de melding kwam om kwart voor zes binnen en rond acht uur was de brandweer nog bezig met blussen.

