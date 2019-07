30e Paardenmarathon Driezum-WÃ¢lterswÃ¢ld

30e Paardenmarathon Driezum-Wâlterswâld

Publicatie: vr 26 juli 2019 16.30 uur

WâLTERSWâLD - Vrijdagmorgen om 08.00 uur ging de Paardenmarathon van start met dit jaar 112 aanspanningen. Vanwege de extra warmte begon de marathon anderhalf uur eerder dan normaal.

Maandenlang is er door een groot aantal, veelal jonge, vrijwilligers gewerkt aan de elf fraaie hindernissen in de dorpen Damwâld, Wâlterswâld en Driezum.

Het doel is om het parcours zo snel mogelijk en foutloos te rijden. De menners die deze kunst het beste beheersen mogen zich aan het einde van de dag "Open Fries Kampioen Paardenmarathon” noemen, een titel om trots op te zijn. De hele marathon was van dichtbij te volgen en is gratis toegankelijk voor het publiek.

De deelnemers kwamen vanuit het gehele land naar dit prachtige evenement voor de paardenliefhebber. Er waren dit jaar aanspanningen vanuit België en ook dit jaar weer een aanspanning uit Weimar, Texas (USA).

s' Morgens bracht de commissaris van de Koning in Fryslân de heer Arno Brok een bezoek aan de Paardendagen.

Vanwege de warmte waren er op diverse plaatsen extra waterpunten voor de dieren en menners geregeld en waren er pauzes ingelast in de marathon. Ook werden er door dierenartsen extra controles gedaan.

Voor het pubiek was er bij hindernis 10 een gratis waterpunt ingeplaats waar mensen hun waterfles konden vullen. Toch weerhield de warmte het publiek niet om het evenement te bezoeken.

