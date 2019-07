Officier: bende stal e-bikes in Drachten

Publicatie: vr 26 juli 2019 16.07 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Petra van der Vliet wist het zeker: eind vorig jaar en begin dit jaar is er in Drachten een groep actief geweest die zich uitsluitend heeft beziggehouden met de diefstal van elektrische fietsen. Van der Vliet zei dat tijdens de behandeling van de strafzaak tegen een 29-jarige Drachtster die werd verdacht van heling van een tiental e-bikes.

Foto gemaakt

De Drachtster gaf toe dat hij eenmaal een elektrische fiets had verkocht, waarvan later bleek dat die was gestolen. Hij kon moeilijk iets anders zeggen, de vrouw die de fiets had gekocht had hem op de foto gezet terwijl hij het rijwiel op de fietsdrager van haar auto zette. De Drachtster zei dat hij de fiets voor iemand anders had verkocht. Maar er was meer bewijs.

Accountnaam op Marktplaats

Er waren eind vorig jaar en begin dit jaar met de regelmaat van de klok elektrische fietsen op Marktplaats aangeboden op een account dat door de accountnaam en/of het e-mailadres aan de verdachte gelinkt konden worden. De foto’s van twee fietsen die op Marktplaats stonden waren gemaakt bij de woning van zijn vriendin. En hij had bij de politie verklaard dat er meerdere mensen bij de diefstal en de verkoop van de fietsen betrokken waren.

Fietsenstalling Raadhuisplein

Hij had gezegd dat ieder zijn eigen rol had, zijn aandeel was dat hij de fietsen moest verkopen. Voor elke verkochte e-bike kreeg hij 200 euro. De fietsen werden meestal gestald in de fietskelder aan het Raadhuisplein, waar de verdachte ook nog een sleutel van bleek te hebben. Ondanks zijn hardnekkige ontkennen achtten zowel de rechter als de officier bewezen dat hij zich in elk geval schuldig heeft gemaakt aan heling. De man zit al sinds medio april vast. Hij kreeg 16 weken cel, dat betekent dat hij in de loop van volgende week vrij komt.