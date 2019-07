Uitslaande brand bij voormalige sauna in Gorredijk

Publicatie: vr 26 juli 2019 10.22 uur

GORREDIJK - Er is vrijdag rond 10.15 uur brand ontstaan in een bijeenkomstgebouw van Saunastate Westenberg aan de Stationsweg in Gorredijk. De brand ontstond volgens de brandweer aanvankelijk in bosjes naast de sauna en is vervolgens overgeslagen. Bij aankomst van de brandweerlieden stond het gebouw al in vuur en vlam. Doordat het vuur in de nok van het gebouw zit, waar rietbezetting onder de dakpannen aanwezig is, is door de brandweer 'grote brand' gemaakt.

De brandweer is met eenheden uit Drachten, Gorredijk, Jubbega en Nieuwehorne uitgerukt om het vuur te doven. De sauna is niet meer bedrijf nadat het bedrijf in 2018 failliet ging.

