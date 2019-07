Opnieuw warmste dag ooit gemeten in De Bilt

Publicatie: do 25 juli 2019 18.05 uur

BURGUM - Het is officieel de warmste dag ooit gemeten in De Bilt. De temperatuur steeg daar om 15.30 uur naar 37,0 graden. Daarmee is het één dag oude absolute record van weerstation De Bilt al gesneuveld. Gisteren werd het in De Bilt 36,4 graden. Daarmee ging het voormalige record van 35,7 graden, gemeten op 19 juli 2006 en 26 juli 2018, uit de boeken.

In Friesland bleef de temperatuur (volgens eigen weerstations) op dezelfde hoogte als woensdag. De maximum temperatuur was zelf 0,3 graden lager dan woensdag.

In het zuidoosten en oosten van het land was het heel heet. De hoogste temperatuur tot dusver werd gemeten in Gilze-Rijen met een maximumtemperatuur van 40,4 graden. Op meetpunten Hupsel en Twenthe werd het tot dusver maximaal 40,2 graden. De temperatuur kan nog tot begin van de avond langzaam verder oplopen. Welk station uiteindelijk het record in handen krijgt is dus nog onduidelijk.