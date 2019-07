Paardenmarathon start eerder vanwege warmte

Publicatie: do 25 juli 2019 12.34 uur

WâLTERSWâLD - De marathon van de 30ste editie Paardendagen beginnen vrijdag anderhalf uur eerder. Vanwege de voorspelde warmte heeft de organisatie het programma aangepast. De marathon met 150 aanspanningen begint s’ochtends niet om half 10 maar om 8 uur.

“Dan hebben we op het warmste moment van de dag geen paarden op het terrein” zegt Piet de Jong van de organisatie. Hij had al een hitteprotocol achter de hand dat bij 34 graden in zou gaan. Omdat de voorspellingen uit een lopen van 32 tot 39 graden heeft de organisatie besloten om de marathon naar voor te halen. De rest van het programma is niet veranderd.

Er zijn maatregelen genomen om hinder voor de dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn extra inspecties door veeartsen. Ook zijn er douche- en schaduwplekken voor het vee van de veekeuring