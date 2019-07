Brandweer blust brand in bestelbus

Publicatie: do 25 juli 2019 10.41 uur

GORREDIJK - De brandweer en de politie zijn in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een voertuigbrand aan het 't Weike in Gorredijk. Door nog een onbekende oorzaak was er brand ontstaan achter in een laadruimte van een busje.

De brandweer heeft de deuren van het busje opengebroken en heeft de brand weten te blussen. De brandweer heeft nog een nacontrole uitgevoerd en kon daarnaar retour naar de kazerne.

FOTONIEUWS