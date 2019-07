Gewonde bij auto in de sloot op N355

Publicatie: do 25 juli 2019 08.53 uur

BUITENPOST - Op de N355 bij Buitenpost is donderdagmorgen een automobilist uit Kollum gewond geraakt nadat hij met zijn voertuig in een sloot belandde.

Een ambulance en twee politievoertuigen werden omstreeks 06:48 uur opgeroepen voor het ongeval. Getuigen die het ongeval zagen gebeuren hebben de automobilist uit de auto opgevangen in afwachting van de ambulance.

De automobilist is na een behandeling in de ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De man reed in de richting van Burum en raakte waarschijnlijk door een laagstaande zon met zijn voertuig in de berm en kwam tot stilstand in de sloot.

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot getakeld en heeft hem daarna geborgen.

