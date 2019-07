Opbouw Veenhoopfestival in volle gang

Publicatie: wo 24 juli 2019 23.07 uur

DE VEENHOOP - Ondanks de hoge temperaturen wordt het op het terrein van het Veenhoopfestival hard gewerkt alles in gereedheid te brengen voor het festival aanstaand weekend.

Op de 68e editie van het festival staat weer een gevarieerde line-up aan bands. De grote naam die er uit springt is Europe. De band had in de jaren '80 grote hits met The Final Countdown, Rock the Night en Carrie.

Maar ook ander bekende namen als Bökkers, De Hûnekop, De Snollebollekes en Scrum staan op het progamma.

Het festival vind plaats van vrijdag 26 juli t/m maandag 29 juli.