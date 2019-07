Warmterecord op 24 juli verbroken

Publicatie: wo 24 juli 2019 14.53 uur

BURGUM - Het kwik steeg vandaag, op 24 juli 2019, tot 35,5 graden Celsius. Het is de hoogst gemeten temperatuur in de WâldNet-regio sinds de metingen zijn gestart (2013). De metingen zijn een gemiddelde van een aantal weerstations in de regio. Vorig jaar steeg het kwik ook al naar - destijds - een recordhoogte van 31,74 graden Celsius om 15.35 uur.

Landelijk gezien is de warmte 24 juli ooit een feit. In De Bilt steeg de temperatuur om 14.10 uur naar 34,2 graden. Het officiële dagrecord stond op 34.1 graden, gemeten in 1994. De verwachting is dat de temperatuur vandaag nog iets verder oploopt. In het zuidoosten van Nederland kan het zelfs 38 à 39 graden worden.