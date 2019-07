Klappen met bierglas bij ruzie om taxibus

Publicatie: wo 24 juli 2019 13.51 uur

LEEUWARDEN - Een ruzie om een taxibus had tot gevolg dat een inwoner van Oosternijkerk (29) zich woensdag bij politierechter Gustaaf Wijnands moest melden. De Oosternijkerker zou iemand met een bierglas op de arm hebben geslagen, met als gevolg een diepe snijwond. De verdachte wilde in de nacht van 25 november vorig jaar op de Markt in Dokkum samen met zijn vriendin en en een vriend in een taxibus stappen. Daar zat al een groepje Damwâldsters in.

Met bierglas geslagen

De taxichauffeur wilde de verdachte en zijn vrienden niet meenemen. Daarop ontstond er wat onenigheid, volgens de verdachte waren het vooral de jongens in de taxi die zich vervelend en agressief gedroegen. Ze zouden zijn vriend zijn aangevallen, waarop hij tot twee keer toe tussenbeide moest komen. Hij bestreed dat hij een van de inzittenden van de taxibus had aangevallen en met een bierglas had geslagen.

Diepe snijwond

Een van de jongens die in de taxi zat kreeg klappen. Volgens hem en zijn vrienden wilde de Oosternijkerker hem met een bierglas op het hoofd slaan. Een vriend van de jongen voorkwam dat door zijn arm er tussen te steken. Daardoor liep de vriend een diepe snijwond op aan zijn arm, ter hoogte van van de pols. De wond moest met 13 hechtingen dichtgemaakt worden.

Glasgerinkel

De taxichauffeur – de rechter ging er vanuit dat hij de enige was die niet had gedronken – had ook verklaard dat de Oosternijkerker een glas in de hand had. De chauffeur had niet gezien dat de man had geslagen, maar hij had wel glasgerinkel gehoord. Op basis van de verklaring van de taxichauffeur en wat de jongens in de taxi aan de politie hadden verteld, concludeerde de rechter dat de Oosternijkerker wel degelijk geprobeerd had iemand met een glas te slaan.

Poging zware mishandeling

Dat leverde een poging tot zware mishandeling op. De Oosternijkerker kreeg een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Aan de jongen die hij heeft verwond moet hij een schadevergoeding van 380 euro betalen. Zijn (minderjarige) vriend is dinsdag wegens mishandeling door de kinderrechter veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur. Hij moet 50 euro schadevergoeding betalen aan de jongen die hij heeft geslagen. De kinderrechter hield er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de jongen met oud en nieuw is mishandeld door het vriendengroepje dat in de taxi zat.