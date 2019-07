Videobeelden inbraak VV Dokkum

Publicatie: wo 24 juli 2019 13.24 uur

DOKKUM - In de nacht van woensdag 18 juli op donderdag 19 juli 2019 heeft er opnieuw een inbraak plaatsgevonden bij VV Dokkum. De inbraak heeft veel (media)aandacht gehad, alleen heeft dit (nog) niet tot bekendmaking van de dader(s) geleid.

Van de inbraak zijn bewakingsbeelden vastgelegd waarop twee verdachten te zien zijn. VV Dokkum heeft de dader(s) de kans gegeven om zichzelf kenbaar te maken en hebben de bewakingsbeelden vertraagd. Helaas is dit niet gebeurd waardoor nu de beelden openbaar gemaakt zijn. De dader(s) hebben zich goed vermomd en zijn duidelijk op de hoogte van de camera’s en waar ze moesten zijn. Dit houdt in dat deze verdachten bekend zijn rondom voetbalvereniging Dokkum.

In het begin zijn de beelden wat donker wat later gecorrigeerd wordt. Let vooral op de kleding van de kleinste verdachte. Deze heeft vermoedelijk een Adidas Firebird jack aan voorzien van wit Adidas logo. Ook sluit men niet uit dat dit een meisje betreft! Bij herkenning kunt u contact opnemen met de politie of melden bij tip@vvdokkum.nl

Signalement dader 1:

- Blanke huidskleur Tussen de 13 en 17 jaar oud

- Opvallende jas met groot Adidas logo achterop

- Zwarte trainingsbroek met witte strepen (Adidas)

- Tussen 1.60 en 1.80 lang

- Tenger postuur

- Zeer grote handschoenen voorbij de pols lichte kleur

Signalement dader 2:

- Blanke huidskleur

- Tussen de 15 en 24 jaar oud

- Zwarte jas met capuchon

- Tussen 1.70 en 1.80 lang

- Zwarte handschoenen

- Blauwe spijkerbroek

- Blauwe rugzak