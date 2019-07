Inbraken in Bakkeveen en Gorredijk

Publicatie: wo 24 juli 2019 11.45 uur

BAKKEVEEN - Afgelopen weekeinde is er op meerdere plekken ingebroken. In Bakkeveen werd tussen 21 juli 21.00 uur en 22 juli 10.30 uur ingebroken aan de Biskop. Op 22 juli werd een woning aan de Hegedyk in Gorredijk bezocht. Deze inbraak vond plaats tussen 12.45 uur en 14.15 uur.

De bewoners hebben aangifte bij de politie gedaan. De politie kon nog niet melden wat de buit betrof.