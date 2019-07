Man die hond van kennis stal krijgt â€˜laatste kansâ€™

Man die hond van kennis stal krijgt ‘laatste kans’

Publicatie: di 23 juli 2019 13.42 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (52) die in mei vorig jaar de hond van een kennis stal, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden tot een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. De Drachtster had ruzie gehad met de baas van de hond. In de nacht van 20 op 21 mei vorig jaar had hij ingebroken in de woning van de kennis en diens hond, een kruising tussen een husky en een Duitse herder, meegenomen.

Gebiedsverbod

Het was niet het enige feit waarvoor de Drachtster zich twee weken geleden moest verantwoorden. Hij pleegde een aantal winkeldiefstallen – bij H&M en de Media Markt- en kreeg mede daarom een gebiedsverbod voor het centrum van Drachten. Dat verbod overtrad hij vervolgens tot vier keer toe. Behalve de winkeldiefstallen had de man medio mei vorig jaar ingebroken in de personeelsverblijven van een camping op Ameland.

Laatste kans

De officier van justitie eiste twee weken geleden acht maanden cel. Omdat de Drachtster momenteel werk heeft, hij heeft een baan in Frankrijk, koos de rechtbank ervoor om die positieve wending niet te doorkruisen door de man naar de gevangenis te sturen. Het is volgens de rechtbank wel ‘een laatste kans’ voor de Drachtster om er nog iets van te maken.