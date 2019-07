Blauwalg in jachthaven van Rottevalle

Publicatie: di 23 juli 2019 12.55 uur

ROTTEVALLE - Ondanks het warme weer van de komende dagen wordt het afgeraden om te zwemmen in de jachthaven bij Rottevalle. In het water bij de haven is namelijk blauwalg geconstateerd.

Mensen die zwemmen in water met blauwalg kunnen last krijgen van irritaties aan de huid en aan de ogen. Daarnaast is er kans op maag- en darmklachten.